Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili

Ataşehir'de Freni Patlayan Kamyonet Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken freni patlayan damacana su yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Ataşehir'de freni patlayan kamyonet yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 09 TA 186 plakalı Iveco marka damacana su yüklü kamyonet yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Bir süre sürüklenen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan ise olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı
img

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
img

Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Rahatladım
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.