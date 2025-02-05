Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Ataşehir'de Evde Uygulanan Tedavi Sonrası Ölüm

Ataşehir'de Evde Uygulanan Tedavi Sonrası Ölüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, evde aldığı 'sarı serum' tedavisinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş, evde aldığı "sarı serum" tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinde "sarı serum" tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş tedavinin ardından fenalaşarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı
img

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
img

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.