Haberler

Ataşehir'de Ecza Deposuna Silahlı Saldırı

Ataşehir'de Ecza Deposuna Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de bir ecza deposuna kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir'de ecza deposu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Talha İlaç Sanayi'ye ait ecza deposuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

İddiaya göre saldırının, taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparak olayla ilgili delil topladı.

Saldırının kesin nedeninin, polis ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu sene kıyamet kopacak! Fener'den Şampiyonlar Ligi bombası
Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı