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Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi yan devrildi

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Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonucu demir yüklü tırın dorsesi yan yattı ve cadde trafiğe kapatıldı. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı.

Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi cadde üzerinde yan devrildi. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FEG 304 plakalı Mercedes marka tır, metro şantiyesinden çıktığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsenin şantiye demirlerine çarpması sonucu tır hasar aldı. Meydana gelen kaza sebebiyle Ihlamur Bulvarı trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Barbaros Mahallesi Ataşehir İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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