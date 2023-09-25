Ataşehir'de Babaanne Darp Edildi

Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, torunun şikayeti üzerine oğlu tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, torunun şikayeti üzerine oğlu tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Annesinin işlettiği dükkana gelen oğluyla annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL