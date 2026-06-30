Jandarma 1 kilo 109 gram metamfetamin ele geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 109 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 1 kilo 109 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza hapı, 1 adet av tüfeği ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı