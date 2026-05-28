Samsun'da 44 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K. (22) isimli şahısların bulunduğu ikamet ile araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında U.A. isimli şahsın "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
