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At Arabasıyla Hırsızlık Anları Kamerada

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla gelen bir şahıs, evin bahçesinden demir korkuluk çalarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

At arabasıyla geldi, demir korkuluğu alarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla gelen şahsın evin bahçesinde bulunan demir korkuluğu alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. At arabasıyla hurda toplayan bir şahıs, mahallede bulunan bir evin bahçesine girdi. Evin bahçesinde bir süre gezinen şahıs, demir korkuluğu alarak arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Şahsın rahat bir şekilde demir korkuluğu alıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

At Arabasıyla Hırsızlık Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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