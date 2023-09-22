Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'u şehit eden 2 askeride yaralayan şüpheli ile birlikte 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'u şehit eden 2 askeride yaralayan şüpheli ile birlikte 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay 20 Eylül günü Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., ateş etmesi sonucu Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Adil D. ve 2 şüpheli S.D. ve B.N.F. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE