Mankenler Kraliçesi Aslı Baş cinayet duruşması tekrar başladı

2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın 2010 yılında Bodrum'da Ahmet Bayer'e ait villada şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 5 Ağustos'ta Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından dosya bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülüyor.

Duruşmaya Aslı Baş'ın aile avukatı Fahri Safa Küpcü, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş katıldı.

Yargıtay'ın bozma gerekçesi dinlenmeyen tanıklar ve cep telefonunda silinen mesajlar

Duruşma öncesi açıklama yapan Aslı Baş'ın aile avukatı Fahri Safa Küpcü, "Bugün, bozma sonrası ilk duruşma olacak. Dosyada Ahmet Bayer, Hakan Sadi Bayer, Volkan Bayer ile alakalı bozma var. Bir kısmı zaten İstinaf Mahkemesi'nde ses kayıtları dinlemeler sonrası onanmıştı karar. Onlarla ilgili bir yargılama olmayacak. Sadece Aslı Baş'ın cinayetine odaklandı artık dosya. Bozma kararı eksik incelemeye dayanıyor. Eksik inceleme dinlenmeyen tanıklar var. Onların dinlenilmesi talep edilmişti. Ayrıca, bir de Aslı Baş'ın cep telefonunda silinmiş mesajlar var. Yeni teknoloji artık bu silinmiş mesajları geri getirebiliyormuş. Bu, geri getirebilen mesajların getirilmesi için önce bunu denemesi gerekir, bu yapılmadan karar verilemez' diyerek tekrar bozdu. Bu da ikinci eksik inceleme noktası. Ama henüz şeyler tamamlanmadı bu eksik inceleme. Bu duruşmada da muhtemelen cep telefonunun yeterli teknik altyapısı olan bir yerde incelenerek eksik dinlenen mesajların geri getirilmesi için bir karar verilmesini bekliyoruz" dedi.

FETÖ dosyasından beraat ettiler

Sanıkların FETÖ dosyasından beraat ettiklerini belirten Av. Küpcü, "FETÖ dosyasında yaklaşım şu, vatandaş o dosyalara müdahil olamıyor. Hukuki tabiri olarak söylüyorum. Sadece biz müşteki olarak kalıyoruz o dosyalarda. Müşteki olduğumuz için kararlara biz itiraz edemiyoruz, üst mahkemeye taşıyamıyoruz. Orada beraat kararı verildi. Üst mahkemeye taşıyamadık haliyle. Üst mahkemeden de kesinleşmiş oldu o dosya" dedi. - MUĞLA