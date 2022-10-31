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'Askıda ekmek' kumbarasını çalan şüpheli kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

'Askıda ekmek' kumbarasını çalan şüpheli kameraya yansıdı

Kütahya'da bir fırında ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için konulan 'Askıda ekmek' kumbarası çalındı, o anlar iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya'da bir fırında ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için konulan 'Askıda ekmek' kumbarası çalındı, o anlar iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akoluk Sokak'ta 24 saat açık olarak faaliyet gösteren fırına girdi. İş yerinde kimsenin olmadığını zanneden şahıs, tezgahın üzerinde bulunan ve ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen 'Askıda ekmek' kumbarasını çalarak kayıplara yarıştı.

İş yeri sahibi Emrah Samancıoğlu, yaptığı açıklamada, "İş yerimiz 24 saat açık olarak faaliyet gösteriyor. Sabah iş yerime geldiğimizde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledim. Çalışanlarımızın arka bölümde olduğu anlardaki görüntülerde, sadaka kutusunu saat 04.00 sıralarında 20 yaşlarında bir kişinin çaldığını gördüm. Daha sonra polisi arayarak, şikayetçi oldum" dedi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Akoluk 3. Sayfa Haberler

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