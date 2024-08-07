Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesiyle mühimmat deposunun bulunduğu bölgede olası bir facia önlendi. Soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri yangını daha fazla yayılmadan kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Turgutlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede mühimmat deposunun bulunduğu da öğrenilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir facianın da önüne geçti.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Halil Demir Pamukova sakarya Acil Durum 3.Sayfa Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

 Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti
title