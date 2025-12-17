Sarıgöllü genç hayata tutunamadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asker uğurlaması sırasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Ahmet Aktürk, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Aralık ayının 5'inde Sarıgöl ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Asker uğurlaması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ahmet Aktürk, vücudunun beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Aktürk'ü bıçaklayan E.T. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Ahmet Aktürk, Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Aktürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Aktürk'ün ölümü Sarıgöl ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA