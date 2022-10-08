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Asker eğlencesinde havaya ateş açıp kaçan şahsı polis yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Asker eğlencesinde havaya ateş açıp kaçan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da asker eğlencesinde havaya ateş açtıktan sonra kaçan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalanırken, şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da asker eğlencesinde havaya ateş açtıktan sonra kaçan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalanırken, şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Vali Haluk İmga caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı bilgisini alan ekipler olay yerine gittiklerinde bir şahsın kaçmaya başladığını fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şahsın peşine düştü. Ekipler kısa bir kovalamaca sonrası şüpheliyi olay yerinden birkaç sokak ilerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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