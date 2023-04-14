Aşırı yük taşıyan otomobil trafikte tehlike saçtı
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Batman kent merkezinde otomobilin bagaj kısmında aşırı yük yükleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Batman kent merkezinde otomobilin bagaj kısmında aşırı yük yükleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Batman'da kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsü araç bagajının kapanmayacağı bir şekilde yük taşıdı. Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşırken, trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden yolunda ilerleyen araç sürücüsü gören vatandaşları hayrete düşürdü. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa