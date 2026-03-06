Haberler

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında Lübnan'da hafif yaralandı. Durumunun stabil olduğu bildirildi.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun Lübnan'da İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında yaralandığı açıklandı.

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun yaralandığını öne sürdü. Yerel medyada yer alan haberlerde Smotrich'in oğlunun sınır bölgelerindeki bir çatışma sırasında hafif yaralandığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, iddiaları doğrulayarak Smotrich'in oğlunun Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaralandığını söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
