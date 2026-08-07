Marmaraereğlisi'nde Yangın Geceyi Gündüze Çevirdi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve yaklaşık 25 dönüm otluk alan yandı. Alevler geceyi gündüze çevirirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, geceyi adeta gündüze çevirdi. Yerleşim yerine yakın noktada yükselen alevler havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, iki gün önce gece saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü aydınlatan alevler ilçenin birçok noktasından görüldü.
Alevler geceyi gündüze çevirdi
Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm otluk alan yandığı belirlendi.
Yangın havadan görüntülendi
Aşıklar Tepesi'nde yükselen ve adeta şehri aydınlatan alevler, havadan görüntülendi. Gece karanlığını aydınlatan yangının oluşturduğu manzara dikkat çekti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.