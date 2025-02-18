Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı

Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde veterinerin aşı yapacağı sırada kaçan bir dana, saman balyalarının üzerinden mandıra çatısına çıktı. Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlarla indirildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, soluğu mandıranın çatısında aldı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesinde veterinerin büyükbaş hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana kaçarak saman balyalarının üzerinden mandıranın çatısına çıktı. Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hagi'nin oğluna da formayı giydirecekler
img

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
img

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için TFF'ye resmi başvuru yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.