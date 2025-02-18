Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, soluğu mandıranın çatısında aldı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesinde veterinerin büyükbaş hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana kaçarak saman balyalarının üzerinden mandıranın çatısına çıktı. Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi. - ÇANKIRI