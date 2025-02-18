Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde veterinerin aşı yapacağı sırada kaçan bir dana, saman balyalarının üzerinden mandıra çatısına çıktı. Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlarla indirildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, soluğu mandıranın çatısında aldı.
Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesinde veterinerin büyükbaş hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana kaçarak saman balyalarının üzerinden mandıranın çatısına çıktı. Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa