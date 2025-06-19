Asfaltlama Çalışmaları Sırasında İş Kazası: Telefon Direği İşçiyi Teğet Geçti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asfaltlama çalışmaları esnasında devrilen bir telefon direği, yol kenarındaki karayolları işçisine çarpmaktan son anda kurtuldu. Olayda yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde, Domaniç-Tavşanlı karayolunda sürdürülen asfaltlama çalışmaları sırasında yaşanan iş kazası yürekleri ağza getirdi. Düşen bir telefon direği, yol kenarında çalışan karayolları işçisini teğet geçerek yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, 16 AEP 922 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Kemal Ö. (43), manevra yaptığı sırada aracın kasası havai kablolara takıldı. Bu esnada yol kenarında bulunan ağaç telefon direği devrilerek, bölgede çalışan Karayolları personeli İbrahim Ç.'ye (45) çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre İbrahim Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer iş güvenliği önlemlerinin artırılacağını ifade etti. - KÜTAHYA