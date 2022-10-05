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Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da yol yapım çalışmalarında çalışan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yol yapım çalışmalarında çalışan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karayollarına ait olduğu öğrenilen ve yol çalışmasında yer alan Hasan Gürbüz idaresindeki 23 ABY 295 plakalı asfalt yüklü kamyon Adıyaman merkez Kavaklı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kanyonun içerisinde yaralanan sürücünün yardımına yoldaki çalışanlar ile vatandaşlar koştu. Kamyon içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Gürbüz Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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