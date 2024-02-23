ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Aslan tanıtıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Aslan, Ağrı'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Tanıtıma, Ağrı Valisi Mustafa Koç, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Erhan Cesur ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, insansız kara aracı Aslan'ın, gözetleme, keşif, hedef tespiti ve uzaktan kontrol gibi özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bu araç, güvenlik güçlerimize sınır bölgelerinde ve terörle mücadelede büyük bir avantaj sağlayacaktır. Aslan, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin gücünü ve gelişimini de göstermektedir. Bu aracın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN'ı tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra, Aslan'ın teknik özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verildi. Daha sonra, Aslan'ın sahada gösterisi yapıldı. Tanıtım etkinliği, Aslan'ın incelenmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan Vali Koç; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tarakçı ve beraberindeki heyetini makamında kabul etti. Daha sonra Vali Mustafa Koç ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tarakçı'nın katılımlarıyla, Doğubayazıt ilçesinde, sınırlardaki terör, kaçakçılık ve düzensiz göç gibi güvenlik konularının ele alındığı, "Hudut Güvenlik Çalıştayı" düzenlendi. - AĞRI