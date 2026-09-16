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Asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı

Asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman’da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 47 ekip ve 151 personel katıldı.

12 sabit nokta ile 11 seyir halindeki ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu 63 bölgede kontroller yapıldı.

Uygulama kapsamında 1.313 şahıs, 381 araç ve 13 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise toplam 254 bin 257 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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