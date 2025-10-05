Haberler

Asansör Boşluğuna Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tadilat için bulunduğu apartmanda asansör boşluğuna düşen Mehmet Kartal (52) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tadilat için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Pınarhisar ilçesi Arpalık Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi. Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan talihsiz usta, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi önce Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Mehmet Kartal'ın Kırklareli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çiğdem Cerit'in eniştesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
