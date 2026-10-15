Artvin Yusufeli'nde yıldırım düşen 3 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Artvin Yusufeli'nde yıldırım düşen 3 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyünün yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 3 katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor, hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Yangın, Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyünün yaylasında meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu 3 katlı evde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı