Haberler

Artvin Hopa'daki tır parkında heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Hopa'daki tır parkında heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir tanker yan yattı, araçlar hasar gördü; ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

Cinayetten aranan iş insanı, taziyede yakalandı
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 7 katlı binada çökme oldu! Endişeli bekleyiş sürüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batan gemide can veren kardeşini uğurlayan ağabey: Allah’a emanet ol kardeşim

"Allah'a emanet ol kardeşim"
Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
AK Partili Yücel Arzen Meclis’te İzmir Marşı'nı seslendirdi

Herkesin dilinde: AK Partili vekilden TBMM'de İzmir Marşı performansı
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi