Artvin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatan 44 yaşındaki Mahir Karaca'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Artvin'de hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay Ardanuç ilçesi Boyalı Köy ve Kızılcık Köyü sınırında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlarını ot yemesi için dışarıya çıkaran 44 yaşındaki Mahir Karaca'nın üzerine yıldırım düştü. Karaca'nın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinde Karaca'nın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacanın cenazesi Artvin Devlet Hastanesi Morgu'na otopsi için kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
