Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası önüne çıkan herşeyi yıkıp geçti - Haberler

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Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası önüne çıkan herşeyi yıkıp geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası önüne çıkan herşeyi yıkıp geçti Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, önüne çıkan ağaçları devirdi.

Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası önüne çıkan herşeyi yıkıp geçti

ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, önüne çıkan ağaçları devirdi. Hızını alamayan dev kaya, köyde bulunan bir barakayı kullanılamaz hale getirdi.

Taşlıca köyü Önerli mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yamaçtan kopan dev kaya kütlesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Önüne kattığı her şeyi deviren kaya parçası, önce ağaçları devirdi, sonra köyde bulunan Aydın Kara'ya ait barakanın içine girdi. Duvarını yıkarak barakanın içine giren kaya parçası, karşı duvarı yıkarak dışarı çıktı. Olay anında barakanın içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kayanın çarptığı baraka ise kullanılamaz hale geldi. Yuvarlandıkça parçalara ayrılan dev kayanın parçaları ise barakanın alt kısmında bulunan yola kadar yuvarlandı.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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