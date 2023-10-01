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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya köyünde farklı adreslere operasyon düzenledi ve yapılan aramalarda 7 kilo 400 gram kubar esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.