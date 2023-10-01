Artvin'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya köyünde farklı adreslere operasyon düzenledi ve yapılan aramalarda 7 kilo 400 gram kubar esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sakarya köyünde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilo 400 gram kubar esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa