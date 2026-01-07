Artvin'de uyuşturucu madde ve yetiştirme düzeneği ele geçirildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 205 gram skunk, kenevir tohumu ve uyuşturucu yetiştirme düzeneği ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, Arhavi ilçesinde iki şahsın ikametlerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 205,36 gram skunk maddesi, 20 adet kenevir tohumu, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çadır, zirai ilaçlar ile havalandırma ve aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARTVİN