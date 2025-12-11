Haberler

Artvin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Artvin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde Cem K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve 3 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karlı köyü yolunda Cem K. yönetimindeki 16 U 3946 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Cem K. ile Seda K., Oğuzhan K. ve Başak G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ardanuç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

