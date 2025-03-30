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Artvin'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ise hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - 3.Sayfa
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