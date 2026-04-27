Artvin'de tünelde kaza: 7 yaralı

Artvin'de tünelde kaza: 7 yaralı
Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki tünelde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki tünelde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Artvin-Erzurum Devlet Kara Yolu'nun 7'nci kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli istikametinden Artvin yönüne seyir eden Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Mehmet Ş. idaresindeki 08 DE 524 plakalı kamyonet, tünel içinde sürücünün şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz yönetimindeki 08 ABB 956 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Ş. ve Ali Fuat Beyaz'ın yanı sıra araçlarda bulunan Orhan Bıyıklı, Şenol Aydemir, Murat Özmen, Doğan Ülker ve Seçkin Özay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
