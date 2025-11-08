Artvin'de Suçlardan Aranan 47 Kişi Yakalandı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 31 Ekim-7 Kasım 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Artvin genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda, kaçakçılık, narkotik, bilişim suçları, kasten öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, yağma, çocuğun cinsel istismarı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 14'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 33'ü ise ifadeye yönelik olarak aranan toplam 47 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yakalananlardan 2 kişinin 10-20 yıl arası, 3 kişinin 5-10 yıl arası, 9 kişinin ise 0-5 yıl arası hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN