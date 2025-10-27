Haberler

Artvin'de Sağanak Yağış Sonrası Dere Taşkınları Mahsur Kaldırdı

Artvin'de Sağanak Yağış Sonrası Dere Taşkınları Mahsur Kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Karagöl çevresindeki dere taşkınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve diğer ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Taşkın nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çalışmalar yapıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde Karagöl'de etkili olan sağanak sonrası dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Karagöl çevresinde dere taşkınlarına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte göle giden yol üzerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Karagöl'e piknik ve gezinti için gelen ziyaretçileri kurtarmak için bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi Karagöl personeli ve jandarma ekipleri, halat ve ip yardımıyla mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı. DSİ ekiplerinin yoğun çalışması sonucu taşkın nedeniyle kapanan yol kısa sürede ulaşıma açılırken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.