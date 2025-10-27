Artvin'de Sağanak Yağış Sonrası Dere Taşkınları Mahsur Kaldırdı

Artvin'in Borçka ilçesinde Karagöl'de etkili olan sağanak sonrası dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Karagöl çevresinde dere taşkınlarına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte göle giden yol üzerinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Karagöl'e piknik ve gezinti için gelen ziyaretçileri kurtarmak için bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi Karagöl personeli ve jandarma ekipleri, halat ve ip yardımıyla mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı. DSİ ekiplerinin yoğun çalışması sonucu taşkın nedeniyle kapanan yol kısa sürede ulaşıma açılırken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - ARTVİN