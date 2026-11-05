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Artvin'de sağanak sonrası Hopa'daki İçkale Deresi'nin su seviyesi yükseldi

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Artvin'de sağanak sonrası Hopa'daki İçkale Deresi'nin su seviyesi yükseldi Haber Videosunu İzle
Artvin'de sağanak sonrası Hopa'daki İçkale Deresi'nin su seviyesi yükseldi
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Artvin'in sahil kesimlerinde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükselirken Hopa'daki İçkale Deresi'nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi'nin coşkun akışı kameraya yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Artvin'in sahil kesimlerinde sağanak etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Hopa ilçesindeki İçkale Deresi de yağışın ardından coştu, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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