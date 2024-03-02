Artvin'de orman yangını
Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Başoba köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hopa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.