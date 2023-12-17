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Artvin'de Orman İşçisi Uçuruma Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti

17 Aralık 2023 15:28 Güncelleme: 15:30 Abone Ol

Artvin'in Murgul ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken düştüğü iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.