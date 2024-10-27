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Artvin'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

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Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı, özellikle Ardanuç-Ardahan yolu üzerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının devam edeceğini açıkladı.

Artvin'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

ARTVİN - Artvin'de etkisini artıran sağanak yağış ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ardanuç- Ardahan yolunun Geçitli mevkiinde yaşanan kar yağışı ve tipi, sürücülere zorlu anlar yaşatıyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgede biriken kar kalınlığını önemli ölçüde artırdı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülerin dikkatli olmasını gerektirirken, jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımlarına yine başka sürücüler yetişti. Zinciri olan araçlar ise zorlanmadan yoluna devam etti.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının gün boyu süreceği tahmin edilirken, özellikle Ardanuç-Ardahan yolu gibi yüksek kesimlerde ulaşımın daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.

Artvin'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - 3.Sayfa

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