Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kamyon Dereye Yuvarlandı

Artvin- Şavşat karayolunda mevkiinde, meyve yüklü bir kamyon yoğun kar nedeniyle virajı alamayarak dere kenarına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çiftehanlar mevkide sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresinde bulunan 08 ABC 497 plakalı Mitsubishi kamyonet kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü E.İ. hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, kazaya karışan aracın çıkarılması için de çalışma başlatıldığı bildirildi. - ARTVİN