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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kamyon Dereye Yuvarlandı

Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kamyon Dereye Yuvarlandı
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Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen kazada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle meyve yüklü bir kamyonet dereye yuvarlandı. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin- Şavşat karayolunda mevkiinde, meyve yüklü bir kamyon yoğun kar nedeniyle virajı alamayarak dere kenarına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çiftehanlar mevkide sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresinde bulunan 08 ABC 497 plakalı Mitsubishi kamyonet kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü E.İ. hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, kazaya karışan aracın çıkarılması için de çalışma başlatıldığı bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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