Artvin'de 60 kilo yaban domuzu eti ele geçirildi

Artvin'de jandarma ekiplerince yapılan kontrolde 60 kilo yaban domuzu eti ele geçirilirken, yabancı uyruklu kişiye 34 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Kemalpaşa ilçesinde 60 kilogram yaban domuzu eti ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı mevkiinde şüpheli hareketlerde bulunan Gürcistan uyruklu bir şahsın poşetlerinde yapılan aramada, parçalara ayrılmış vaziyette yaklaşık 60 kilogram yaban domuzu eti ile bir adet terazi tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Gürcistan uyruklu şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 34 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Artvin genelinde kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ARTVİN