Artvin'de Jandarma, Silah Sesleri Üzerine Operasyon Düzenledi

Artvin'in Borçka ilçesinde silah seslerinin duyulması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 adet tabanca ve mühimmat ele geçirdi.

Olay, Borçka ilçesine bağlı Alaca Köyü'nün Çeşme mevkisinde meydana geldi. Bölgede silah sesi duyulduğuna dair ihbar alan Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu noktada devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında ekiplerin dikkati sayesinde park halinde bulunan araç üzerinde boş bir kovan tespit edildi. Araçta yapılan incelemelerde, el yapımı bir tabanca ile şarjör bulundu. Bunun üzerine çevrede yapılan detaylı aramalarda, otluk alana atılmış vaziyette ruhsatı bulunan bir başka tabanca ile bu silaha ait adet şarjör ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN