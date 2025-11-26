Artvin'de İş Makinesi Yandı

Artvin'in Borçka ilçesinde bir iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde bir iş makinesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Borçka İtfaiye ekipleri, yoğun müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve çevreye sıçramasını engelledi. Ancak tüm çabalara rağmen iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ARTVİN