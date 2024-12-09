Artvin'de Heyelan Sonrası Ulaşım Yeniden Açıldı, Arama Çalışmaları Başladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu 19 saat süren çalışmaların ardından dün akşam tek şerikten trafiğe açılırken, bugün de heyelan sahasında toprak altında araç kalabileceği endişesi ile arama çalışması başlatıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı. Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Havadan dron ile alan taraması yapılıyor

Heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yolun açılan kısmında dün herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı. Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalarda şuana kadar bir bulguya rastlanılmadı.

Aileler yakınlarından haber almak için bölgeye geldi

Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinden Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamaması üzerine gençlerin aileleri de çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi. Cumartesi günü Giresun'un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan hala haber alınamazken, gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ailelerinin endişeli bekleyişi sürerken, kayıp gençlerin Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın, Murat Turhan ve Görkem Özdemir olduğu öğrenildi. - ARTVİN