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Artvin'de Heyelan Sonrası Karayolu Çamurla Doldu

Artvin'de Heyelan Sonrası Karayolu Çamurla Doldu
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası karayolu çamurla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek çalışmalar başlatırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde heyelanın meydana geldiği bölgedeki karayolu çamurla doldu. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar sonucu heyelanlı bölgedeki karayolu çamurla doldu. Olayın ardından karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başladı.

Yağışların etkisiyle karayolunda oluşan çamur birikintisi araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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