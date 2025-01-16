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Artvin'de Heyelan Felaketi: Köylüler Tehlikeli Anlar Yaşadı

Artvin'de Heyelan Felaketi: Köylüler Tehlikeli Anlar Yaşadı
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Artvin'in Murgul ilçesindeki Petek köyünde meydana gelen heyelan sırasında köy sakinleri son anda kaçmayı başardılar. Heyelan, maden faaliyetlerinin neden olduğu iddialarıyla köylüler için büyük zarara yol açtı. Eğlenceli anların cep telefonlarına yansıdığı olayda, 120 metrekarelik aralık ve 100 arı kovanı heyelan altında kaldı.

Dev heyelana yakalanan köy sakinleri gün ağrınca şaşkına döndüler

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece meydana gelen heyelana yakalanan köy sakinleri dağın koparak köy arazisine indiği anı saniye saniye yaşadı. O anlar ise köy sakinlerinin cep telefonları kameralarına aneban yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Petek köyünde meydana geldi. Gece taş yuvarlanmasından gelen sesleri duyan köy sakinleri bölgeye gidip neler olduğuna bakmak istedi. O sırada heyelan meydana geldi. Köy sakinleri son anda kaçarak canlarını kurtardı. O anları ise cep telefonu kamerasına kayıt ettiler. Bölgedeki maden faaliyetleri yürüten şirketin tünellerini kapatmaması nedeniyle heyelan meydana geldiğini iddia eden köy sakinleri tehlikenin devam ettiğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Bölgede arıcılıkla uğraşan Ayhan Gülsuyu, Murat Gülsuyu, Mustafa Kemal Yılmaz, Zafer Yavuz'a ait 120 metre karelik aralık heyelanın altında kaldı. Vatandaşlara ait 100 arı kovanı ve arı telef olurken yapılan inceleme sonrası 2 milyon 200 bin zarar tespiti yapıldı.

Ayhan Gülsuyu yaptığı açıklamada, "Maden sahası ve Petek Köyü'ne ait Akarşen bölgesi. 2008 yılında açık saha faaliyetlerine başlandı, 2011'den sonra tünelden maden çıkarılmaya başlandı ve 2017'de maden bitince tünelin ağzı kapatıldı. Ancak, tünel içinde herhangi bir dolgu yapılmadığı için su birikmeye başladı ve içerde bir havuz oluştu. Heyelan bundan kaynaklı meydana geldi" dedi.

Arılarını heyelan nedeniyle kaybettiğini belirten Gülsuyu, "Biz burada atalarımızdan kalan topraklarda ekin ekerdik. 1982'de burası orman arazisi oldu ve arıcılığa yöneldik. 1994 yılından sonra fenni kovancılığa başladık. Şimdi büyük mağduriyet içindeyiz. Yetililerden yardım bekliyorum.

Kendimizi zor kurtardık, dağdan dereye indik, ardından karşı dağa kaçarak kurtulduk. AFAD ve Jandarma yardıma geldiler ama biz kendimizi kurtardığımız için yardım edilecek bir durum yoktu. Şu an burada gördüğünüz zarar, bizim tüm kazancımızı kaybetmemize neden oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - 3.Sayfa
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