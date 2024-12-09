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Artvin'de Heyelan: 4 Genç Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu

Artvin'de Heyelan: 4 Genç Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu
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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 4 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu kapattı ve kurtarma çalışmaları havadan dron ile yapıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin içinde bulunduğu aracın yeri havadan dron ile yapılan alan taraması ile tespit edilerek aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp 4 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı. Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yolun açılan kısmında herhangi bir araç çıkmazken, bugün trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı. Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucunda 11.45 sıralarında drona takılı Maden Tetkik Arama'ya (MTA) ait cihazın sinyalinin bulunduğu bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi. Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun'dan Batum'a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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