Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afgan Göçmen Yakalandı

Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afgan Göçmen Yakalandı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şavşat ilçesi Yavuzköy mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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