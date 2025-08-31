Artvin'de Düşen İnek, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde merada otlayan bir inek, dengesini kaybederek 350 metre aşağıya düştü. AFAD ekipleri, 12 saat süren zorlu çalışmalar sonucunda yaralı hayvana ulaşıp kurtardı.

Olay, Şavşat ilçesine bağlı Karaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir vatandaşa ait inek, merada otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 350 metre aşağıya yuvarlandı. Yaralı halde mahsur kalan hayvanın sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Artvin İl AFAD Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saat sürdü. Ekipler, ip ve halat sistemleri kurarak sedye yardımıyla ineğe ulaştı. Kontrollü şekilde yukarı taşınan inek sahibine teslim edildi.

İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
