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Artvin'in Şavşat Deresi'nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Şavşat Deresi'nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu kaybolan baba Selahaddin Kaya ve oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları üçüncü gününde de AFAD koordinasyonunda 90 kişilik ekiple aralıksız sürüyor. JAK timi dalış yaparken, su altı aracıyla da tarama yapılacak.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, derenin oluşturduğu göletlerde dalış gerçekleştirirken, gün içerisinde uzaktan kumandalı su altı cihazı ile de su altı taraması yapılacak.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yaklaşık 90 kişilik ekip, Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan yaklaşık 15 kilometrelik hatta karadan, su üstünden ve su altından tarama faaliyetlerine devam ediyor. Kayıp Selahaddin Kaya (68) ile oğlu Mecit Kaya'ya (45) ulaşmak için yürütülen çalışmalara JAK, deniz polisi, arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler de destek veriyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor.

Beş kişilik Trabzon JAK Sualtı Arama Timi, belirlenen noktalarda derenin oluşturduğu göletlerde dalış yaptı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin gün içerisinde uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile de su altında tarama gerçekleştireceği belirtildi.

Arama ekipleri, Şavşat Deresi'nin Çoruh Nehri üzerinden Deriner Baraj Gölü'ne ulaştığı yaklaşık 15 kilometrelik hatta kıyıdan ve botlarla su yüzeyinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan kayıp baba ve oğlun yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor. Şavşat Deresi kıyısında arama çalışmalarını yakından takip eden aile üyeleri ve yakınları, ekiplerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Günlerdir dere kenarında bekleyen yakınlar, çalışmaları endişe ve umutla izliyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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