Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde gece çıkan yangında altı ahır ve samanlık olan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN (İHA) - Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde gece çıkan yangında altı ahır ve samanlık olan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Alabalık köyü Gültepe mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, Ferhan Yılmaz'a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Altı ahır ve samanlık olan ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Artvin, Ardanuç ve Şavşat Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin itfaiye ekiplerine yardımıyla yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kül oldu.

Evde yaşayanların yangını fark ederek, kendilerini ve ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkartması sonucunda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Artvin'de çıkan yangında iki katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ferhan Yılmaz, Artvin, Yangın, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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